Dois são presos em Adamantina por suspeita de ameaçar testemunhas

Um homem que responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso em Adamantina após a Justiça decretar sua prisão preventiva por supostas ameaças e intimidações a testemunhas durante uma audiência realizada nesta terça-feira (16).

Uma mulher, enteada do acusado, também foi presa por suspeita de participar das ameaças. Segundo informações do processo, testemunhas relataram que vinham sofrendo intimidações desde a fase de investigação e que a situação teria continuado durante a audiência.

Após determinação judicial, a Polícia Militar localizou os dois envolvidos e os encaminhou à Polícia Civil. Além do cumprimento dos mandados, foi registrado boletim de ocorrência para apuração dos crimes de ameaça e coação no curso do processo.