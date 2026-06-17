Homem é preso por tráfico de drogas em Adamantina

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (16), durante uma abordagem da Polícia Militar na Vicinal Plácido Rocha, em Adamantina.

Segundo a PM, o motociclista tentou mudar de direção ao perceber a aproximação da viatura, o que despertou suspeitas. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha com ele.

Na sequência, equipes foram até a residência do suspeito, no Jardim Brasil, onde localizaram mais porções de maconha, cocaína e crack.