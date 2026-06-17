Em poucas horas após “saidinha” da cadeia, três presos descumprem medida em Adamantina

A Polícia Militar registrou três casos de descumprimento das regras da saída temporária de presos em Adamantina, nas primeiras horas da fiscalização realizada nesta terça-feira (16).
Em uma das ocorrências, dois detentos beneficiados pela saidinha foram localizados no Terminal Rodoviário consumindo bebida alcoólica e causando transtornos a frequentadores do local. Segundo a PM, ambos cumprem pena na Penitenciária de Flórida Paulista. O consumo de álcool é proibido durante o benefício.
O terceiro caso foi registrado durante fiscalização noturna. Um reeducando não foi encontrado em sua residência no horário em que deveria permanecer recolhido, entre 19h e 6h, conforme determinação judicial.
As três ocorrências foram registradas e encaminhadas ao Poder Judiciário, que irá analisar possíveis sanções, incluindo a perda do benefício da saída temporária. A Polícia Militar informou que a fiscalização segue intensificada durante todo o período da saidinha, que termina na próxima segunda-feira (22). (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET)