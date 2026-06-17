Câmara de Adamantina homenageia presidente do GAMI com Moção de Congratulações e Aplausos

A Câmara Municipal de Adamantina entregou, durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (15), uma Moção de Congratulações e Aplausos à Dra. Fabiana Freire Marin Pacheco, idealizadora e presidente do GAMI (Grupo de Apoio Materno Infantil).

A homenagem reconhece os relevantes serviços prestados pela entidade em Adamantina, especialmente nas áreas de apoio à gestação, puerpério, amamentação e desenvolvimento infantil.

Fundado em março de 2018, o GAMI se tornou referência no acolhimento e orientação de gestantes, mães e famílias. De acordo com o documento aprovado pelos vereadores, o trabalho desenvolvido pela Dra. Fabiana e pelas voluntárias teve início ainda antes da criação oficial da entidade, com palestras em unidades de saúde, centros comunitários, creches e pastorais.

Ao longo dos anos, o grupo ampliou suas atividades, realizando orientações sobre aleitamento materno, visitas na maternidade, cursos para gestantes e diversas ações voltadas à saúde materno-infantil. Em 2018, o GAMI foi reconhecido como Utilidade Pública Municipal.

A moção também destaca as parcerias firmadas com instituições de ensino, como a FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas), envolvendo estudantes e professores em projetos de extensão que beneficiam gestantes, puérperas, bebês e crianças.

Entre as iniciativas promovidas pela entidade estão as campanhas de incentivo ao aleitamento materno, o Agosto Dourado e o tradicional evento “A Hora do Mamaço”, que neste ano chega à sua décima edição.

O documento foi apresentado pela vereadora Mary Alves dos Santos e recebeu o apoio dos demais vereadores da Casa.

Durante a sessão desta segunda-feira, a homenagem foi oficialmente entregue à Dra. Fabiana Freire Marin Pacheco, em reconhecimento à dedicação e ao trabalho voluntário desenvolvido em favor das mães, crianças e famílias de Adamantina.

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