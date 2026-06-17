Presidente do Centro Paula Souza é recebido pelo prefeito de Adamantina e autoridades municipais

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, recebeu na tarde desta terça-feira (16), em seu gabinete, o presidente do Centro Paula Souza (CPS), Prof. Me. Clóvis de Souza Dias, em encontro que reuniu secretários municipais, representantes da Câmara Municipal, da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) Prof. Eudécio Luiz Vicente e Eng. Herval Bellusci, unidades administradas pelo Centro Paula Souza no município e na região. O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, recebeu na tarde desta terça-feira (16), em seu gabinete, o presidente do Centro Paula Souza (CPS), Prof. Me. Clóvis de Souza Dias, em encontro que reuniu secretários municipais, representantes da Câmara Municipal, da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina e das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) Prof. Eudécio Luiz Vicente e Eng. Herval Bellusci, unidades administradas pelo Centro Paula Souza no município e na região.



Durante a recepção oficial, o prefeito entregou ao presidente do CPS o Decreto nº 7.314, de 15 de junho de 2026, que o declara Hóspede Oficial do Município de Adamantina, em reconhecimento à sua visita e à contribuição da instituição para o desenvolvimento educacional, tecnológico e profissional da população paulista.





A visita reforça a parceria entre o município e o Centro Paula Souza, instituição de referência na formação técnica e tecnológica do Estado de São Paulo, responsável pela administração das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs).



Vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, o Centro Paula Souza está presente em mais de 300 municípios e administra atualmente 229 Etecs, 87 Fatecs e 296 Classes Descentralizadas, atendendo mais de 316 mil estudantes em cursos técnicos, de ensino médio integrado, especializações técnicas, cursos superiores de tecnologia, formação continuada e pós-graduação.





Nas Etecs, mais de 220 mil alunos estão matriculados em diferentes modalidades de ensino, distribuídos em 262 cursos voltados aos diversos setores da economia. Já as Fatecs atendem cerca de 84 mil estudantes em mais de 100 cursos superiores tecnológicos, abrangendo áreas como Tecnologia da Informação, Mecânica, Construção Civil, Gestão, Turismo, entre outras.



Além da formação profissional, o Centro Paula Souza também é reconhecido como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), desenvolvendo pesquisas e projetos voltados à inovação e ao avanço científico e tecnológico.