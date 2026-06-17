FAI abre inscrições para processo seletivo de monitoria remunerada

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), está com inscrições abertas até 22 de junho de 2026, para o processo seletivo de monitoria remunerada voltado ao segundo semestre letivo. O certame oferece 14 vagas destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação das áreas de Ciências Biológicas & Saúde e de Medicina. O objetivo da iniciativa, fundamentada na Lei Municipal nº 4.169/2022, é selecionar alunos para auxiliar o corpo docente em atividades teórico-práticas, grupos de estudo e pesquisas, promovendo o desenvolvimento acadêmico institucional.

Os estudantes selecionados receberão uma bolsa de estudos no valor de R$ 200,00 mensais, concedida sob a forma de desconto na mensalidade ou semestralidade. O benefício tem vigência de um semestre letivo, com possibilidade de prorrogação caso haja continuidade na disciplina e interesse do professor responsável. Das vagas disponíveis, 11 são destinadas ao Departamento de Ciências Biológicas & Saúde — distribuídas entre os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia — e três são voltadas para o Departamento de Medicina.

Para concorrer, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição exclusivamente por meio do e-mail institucional ([email protected]). Entre os requisitos obrigatórios estipulados pela instituição estão ter aprovação prévia na disciplina pleiteada, apresentar disponibilidade de tempo fora do horário regular de aulas e não possuir pendências financeiras junto à autarquia na data da classificação.

O critério de seleção dos monitores baseia-se na maior nota obtida na média da disciplina requerida. Em caso de empate, a Pró-Reitoria adotará como critérios sucessivos o maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), a idade do candidato e, em última instância, a realização de sorteio. De acordo com o cronograma oficial da FAI, a homologação das inscrições ocorrerá no dia 24 de junho e o resultado final será publicado no portal da instituição no dia 25 do mesmo mês. Os aprovados deverão assinar o termo de compromisso digitalmente via Sistema Acadêmico entre os dias 30 de junho e 5 de julho para iniciarem as atividades em 10 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Jéssica Nakadaira

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