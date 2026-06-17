REDE SETE presenteia Adamantina em seu aniversário com início das obras de nova unidade

No mês em que se comemora o aniversário de Adamantina, a Rede Sete Supermercados anuncia mais um importante investimento no município. A empresa deu início às obras de sua nova unidade, que será construída em um ponto estratégico da cidade, no entroncamento do trevo que distribui o fluxo de veículos para os municípios de Adamantina, Lucélia e Mariápolis.

Com anos de atuação no comércio local e atendendo consumidores de toda a região, a Rede Sete consolidou sua presença no município por meio de constantes investimentos em infraestrutura e ampliação de seus serviços. Recentemente, a empresa realizou a expansão da área de estacionamento da unidade existente e também ampliou seus depósitos anexos, aumentando a capacidade operacional para melhor atender a demanda dos clientes.

Agora, com o início da construção da nova loja, a rede dá mais um passo em seu projeto de crescimento, reforçando sua confiança no potencial econômico de Adamantina e seu compromisso com o desenvolvimento regional.

A nova unidade deverá oferecer mais comodidade aos consumidores que circulam diariamente pelo importante corredor viário que conecta Adamantina aos municípios vizinhos. Além disso, o empreendimento representa um significativo investimento privado na cidade, com perspectivas de geração de empregos diretos e indiretos durante as fases de construção e operação.

Segundo a empresa, a expansão reflete a valorização do município e a aposta no fortalecimento da economia local. A iniciativa chega em um momento simbólico para Adamantina, sendo encarada como um presente à cidade em seu aniversário e um sinal de confiança no futuro da região.

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