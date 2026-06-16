Caminhão da Prefeitura afunda em rua do Jardim Paulista, em Adamantina

Um caminhão basculante da Prefeitura de Adamantina afundou em um trecho da Rua Antônio Manuel de Azevedo, no Jardim Paulista, nesta semana. A via liga o bairro ao Residencial San Miguel II e já apresenta histórico de problemas e manutenções frequentes.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão trafegava pela rua quando a roda dianteira direita afundou em um ponto do asfalto. Moradores relataram que o trecho havia recebido reparos recentemente, mas que os problemas no local são recorrentes.

Apesar do susto, não houve registro de danos estruturais significativos ao veículo. Após o incidente, o caminhão foi retirado e a área passou a ser sinalizada com cavaletes para evitar novos acidentes.



Em seguida, equipes que prestam serviços para a empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto do município foram acionadas para realizar os reparos necessários. Por volta das 17h, trabalhadores já atuavam no local para corrigir o problema.