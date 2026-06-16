Prefeitura de Adamantina informa novo adiamento da abertura do Campeonato Varzeano de Futebol

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informa que a abertura oficial do Campeonato Varzeano de Futebol, inicialmente cancelada no último sábado em razão das chuvas e remarcada para esta terça-feira (16), às 19h, no Estádio Municipal, foi novamente adiada devido às condições climáticas. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informa que a abertura oficial do Campeonato Varzeano de Futebol, inicialmente cancelada no último sábado em razão das chuvas e remarcada para esta terça-feira (16), às 19h, no Estádio Municipal, foi novamente adiada devido às condições climáticas.

Após avaliação das condições do gramado, constatou-se que o campo permanece encharcado e sem condições adequadas para a realização das atividades esportivas, o que inviabiliza a abertura da competição e a partida entre Adamantina City e Jamil FC, válida pela segunda rodada do campeonato.

A nova data para o início oficial da competição será domingo, 21 de junho de 2026, no Estádio Municipal de Adamantina, com a realização dos jogos da 3ª rodada, conforme programação abaixo:

08h15 – Hookah Valen x Portuguesa

10h00 – Olympiacos x Lagoa Seca FC

A decisão foi tomada com o objetivo de preservar a integridade física dos atletas, das equipes, da arbitragem e do público, garantindo condições adequadas para a prática esportiva e para a realização do evento.

A abertura do Campeonato Varzeano integra a programação comemorativa dos 77 anos de Adamantina, reforçando o incentivo ao esporte, à integração comunitária e ao lazer da população.