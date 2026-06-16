Protetores de Animais se reúnem com representantes da Prefeitura e da Câmara para alinhar mutirão de castração

Representantes dos Protetores Independentes de Animais de Adamantina (ADT) Ana Vanuire Rombi, Karina dos Santos Cypriano, Daiane Rios e o Médico Veterinário Felipe Pinto Soares participaram, na tarde desta segunda-feira (15), de uma reunião no Paço Municipal com o secretário municipal de Gabinete e Planejamento, Wilson Alcântara, e o vereador Prof. Daniel Fabri.

O encontro teve como objetivo discutir os últimos alinhamentos para a realização do mutirão de castração gratuita de cães e gatos, que acontecerá no próximo dia 28 de junho.

A ação disponibilizará 200 vagas para atendimento de animais e será realizada a partir das 8h, no Recinto Poliesportivo de Adamantina. A iniciativa busca ampliar as ações de controle populacional, promover a saúde e o bem-estar animal e contribuir para a redução do abandono de cães e gatos no município.

O mutirão é resultado de uma parceria entre os Protetores Independentes ADT, a Prefeitura de Adamantina, o deputado estadual Ricardo França e o vereador Prof. Daniel Fabri, unindo esforços em prol da causa animal e da promoção da guarda responsável.

As inscrições para participação na ação foram realizadas previamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelos organizadores. Os responsáveis pelos animais inscritos devem comparecer no horário agendado, uma vez que a ausência sem justificativa implica na perda da vaga, impossibilitando que outro animal seja beneficiado pela iniciativa. Por isso, a organização reforça a importância do comprometimento dos tutores para o sucesso da ação.

O deputado estadual Ricardo França, conhecido por seu trabalho em defesa da causa animal, tem apoiado iniciativas voltadas à ampliação do acesso à castração e ao fortalecimento de políticas públicas de proteção e bem-estar animal em municípios paulistas.

A expectativa é que o mutirão beneficie diretamente centenas de famílias, contribuindo para a saúde dos animais e fortalecendo as ações de proteção e cuidado desenvolvidas em Adamantina.

Além de promover o bem-estar dos pets, a castração desempenha papel importante na saúde pública, auxiliando no controle populacional de cães e gatos, reduzindo situações de abandono, prevenindo maus-tratos e diminuindo a proliferação de animais em situação de rua.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com políticas públicas voltadas à proteção animal, incentivando a posse responsável e apoiando iniciativas que promovam mais qualidade de vida para os animais e para toda a comunidade.

Serviço

Data: 28 de junho de 2026

Horário: A partir das 8h

Local: Recinto Poliesportivo de Adamantina

Mutirão de Castração Gratuita para Cães e Gatos

Por Assessoria

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