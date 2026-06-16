Grupo Capoeira Estrela da Barra de Adamantina realiza batizado e troca de gradução

Foi realizado no domingo (14) no Rotary Clube de Adamantina, o Batizado e Troca de Graduação do Grupo de Capoeira Estrela da Barra de Adamantina.

Na oportunidade estiveram reunidos vários grupos de capoeira da região, totalizando 16 munícipios.

No evento esportivo foi prestado uma homenagem a saudosa Mestre Sara, fundadora do Grupo de Capoeira Estrela da Barra que nos deixou recentemente.

Além do Batizado e das Trocas de Graduação, teve a grata surpresa na Graduação a “Mestre” da Professora Suelen Rocha, filha da Mestre Sara, que deu continuidade ao legado deixado por sua mãe.

O evento foi um sucesso, principalmente quanto a sua organização, mostrando que a Capoeira além de ser um esporte, vem ganhando forma como Cultura e principalmente disciplina e inclusão social, formando cidadãos que vão de crianças, jovens, adultos e idosos, mostrando que a capoeira engloba e pode ser praticada por todas as idades.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida Ricardo Rived

.