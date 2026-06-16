Docente da FAI ingressa em doutorado da Unesp e propõe análise sobre disputas de poder no campo

O professor mestre Antônio Carlos Bernardo Haddad, docente do Centro Universitário de Adamantina (FAI), ingressou no Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento (PGAD) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Tupã, para a realização de seu doutorado.

A pesquisa de doutorado de Haddad concentra a análise em dois documentários que abordam a reforma agrária, investigando como os espaços de poder são disputados pelos personagens envolvidos no processo.

O programa de pós-graduação da Unesp destaca-se por seu caráter interdisciplinar, integrando profissionais de diversas áreas do conhecimento, como saúde, ciências agrárias e humanas. Segundo Haddad, essa pluralidade enriquece os debates acadêmicos. “A experiência tem sido fantástica em função dos professores, que são altamente preparados, a maioria com pós-doutorado e estudos no exterior. Os diálogos são muito ricos, pois cada profissional traz o ponto de vista de sua área de atuação, e há um espaço democrático onde compartilhamos nossas experiências”, afirma o docente.

O docente possui graduação e mestrado realizados na Pontifícia Universidade Salesiana (Universidade Católica de Roma), instituição ligada ao Governo do Vaticano. Posteriormente, os títulos foram revalidados e reconhecidos no Brasil pela Unesp de Bauru e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), respectivamente.

Cacá Haddad, como é conhecido, já atuou como secretário municipal de Cultura de Adamantina, além de exercer as atividades de escritor e empresário do setor cinematográfico. Ele credita à FAI o marco inicial de sua carreira docente. Atualmente, ele leciona nos cursos de Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Educação Física e Fisioterapia do Centro Universitário. Haddad “A FAI foi a instituição que me fez ser professor. É gratificante me especializar e poder dar essa devolutiva para a instituição, retornando mais preparado para a sala de aula”, conclui.

Por fim, Haddad defende que o conhecimento e o estudo aprofundado são os caminhos necessários para a preservação da capacidade crítica individual e autonomia.

Por Jéssica Nakadaira

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