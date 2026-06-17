Prefeitura de Adamantina realiza cerimônia em homenagem aos imigrantes no Museu e Arquivo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará no próximo dia 20 de junho, às 15h, a Cerimônia Ireisai No Kansha – Gratidão aos Imigrantes, no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”. A participação é gratuita e aberta a toda a população.

O evento acontecerá no interior do museu, espaço de grande significado histórico por ter abrigado a antiga Igreja Budista do município.

A cerimônia será realizada em parceria com a Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA) e tem como objetivo prestar homenagem aos imigrantes que contribuíram para a formação e o desenvolvimento da cidade.

A iniciativa representa um momento de reconhecimento e gratidão àqueles que, com dedicação, trabalho e resiliência, ajudaram a construir a identidade de Adamantina. Além disso, busca fortalecer a preservação da memória coletiva, valorizar o legado cultural deixado pelas diferentes comunidades de imigrantes e incentivar o respeito à diversidade.

Por meio da realização da cerimônia, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização da história do município, da diversidade cultural e do patrimônio imaterial, promovendo o intercâmbio cultural e preservando as raízes que fazem parte da trajetória de Adamantina.

A população está convidada a participar gratuitamente deste momento de homenagem, reflexão e reconhecimento à contribuição dos imigrantes para o crescimento e a história de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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