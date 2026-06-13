ENTREVISTA: “Hoje Adamantina vive um momento de transformação”, afirma o prefeito José Tiveron

Na semana que comemoramos o aniversário de 77 anos de Adamantina, o Jornal Folha Regional traz nesta edição especial uma entrevista com o prefeito José Tiveron (NOVO), que faz um balanço do primeiro semestre deste segundo ano da sua administração, analisa os principais avanços no município e os projetos implementados, além de fazer uma avaliação da situação financeira da prefeitura e do relacionamento com o Poder Legislativo. Acompanhe!

FOLHA – Em linhas gerais, que avaliação faz da administração até aqui, já na metade do segundo ano de mandato?

TIVERON – Faço uma avaliação muito positiva, mas sempre com os pés no chão. Encontramos uma Prefeitura com muitos desafios administrativos, financeiros e estruturais, e desde o primeiro dia trabalhamos para reorganizar a máquina pública, recuperar a capacidade de investimento e melhorar os serviços prestados à população.

Hoje Adamantina vive um momento de transformação. Conseguimos avançar na saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, modernização administrativa e desenvolvimento econômico. Mais importante do que anunciar projetos foi transformar planejamento em entregas concretas.

Ainda há muito a fazer, mas os resultados já começam a aparecer e demonstram que estamos no caminho certo.

FOLHA – Quais os principais avanços concretizados nestes seis primeiros meses de 2026?

TIVERON – Tivemos avanços importantes em diversas áreas, mas eu destacaria primeiro a saúde, que tem sido uma das grandes prioridades da nossa gestão.

Nós encontramos filas antigas, demandas reprimidas de anos, pessoas esperando por exames, consultas e procedimentos. Desde o início, trabalhamos para enfrentar esse problema com responsabilidade. Ampliamos o programa de redução de filas, realizamos exames importantes, avançamos nas consultas especializadas e fortalecemos o atendimento à população.

Outro ponto muito importante é o CIES, que hoje oferece atendimento em 15 especialidades, em um espaço moderno, organizado e preparado para atender melhor a população de Adamantina. Isso representa um avanço muito grande, porque aproxima o atendimento especializado das pessoas e ajuda a dar mais agilidade à saúde pública.

Também seguimos investindo na modernização do sistema de saúde, na melhoria da estrutura e na organização dos serviços. Saúde é prioridade porque mexe diretamente com a vida das pessoas, com a dignidade das famílias e com quem mais precisa do poder público.

Na mobilidade urbana, também tivemos avanços importantes. Entregamos a passarela da Rua Joaquim Nabuco, que há anos precisava de uma intervenção completa para garantir mais segurança, acessibilidade e tranquilidade para quem passa por ali todos os dias.

Avançamos muito na ligação entre o Jardim Brasil e o Parque Itamaraty, uma obra praticamente concretizada, faltando apenas detalhes finais. É uma intervenção importante porque conecta bairros, melhora o deslocamento das pessoas e valoriza toda aquela região.

Também tivemos a ponte do Córrego do Rancho, executada no ano passado em apenas 53 dias, um prazo recorde para uma obra tão necessária. Além disso, temos a ponte do Mário Covas, realizada por meio da Defesa Civil do Estado, que já está em fase final, com liberação prevista em breve e inauguração programada posteriormente.

E iniciamos as obras da ciclovia, um projeto importante para mobilidade, segurança, lazer e qualidade de vida.

Então, quando falamos desses primeiros meses de 2026, estamos falando de uma gestão que cuidou da saúde, avançou na mobilidade e seguiu trabalhando para tornar Adamantina uma cidade mais conectada, mais segura e mais preparada para o futuro.

Na educação, também tivemos conquistas importantes, com reconhecimento pelos resultados na alfabetização e pela evolução dos indicadores educacionais. E na gestão pública, recebemos reconhecimentos como o Selo Ouro do Facilita SP, o Selo de Inovação e o destaque nacional entre as cidades com melhor qualidade de vida do Brasil.

FOLHA – Ao longo desse um ano e meio de mandato municipal, a administração tem contado com recursos de emendas parlamentares?

TIVERON – Nós temos feito um trabalho muito forte de articulação política para buscar recursos para Adamantina.

Desde o início da gestão, mantemos diálogo permanente com deputados estaduais, deputados federais, Governo do Estado e Governo Federal, sempre apresentando projetos, demandas e prioridades reais do município.

Algumas emendas já foram liberadas e já estão ajudando a Prefeitura a executar ações importantes. Outras estão em tramitação, aguardando os procedimentos necessários para ficarem disponíveis e, assim, poderem ser aplicadas em serviços, obras, equipamentos e melhorias para a população.

O mais importante é que Adamantina voltou a ter presença, projeto e articulação. Nós não ficamos esperando o recurso chegar. A gestão vai atrás, apresenta demanda, acompanha processo e trabalha para transformar essas conquistas em benefício concreto para a cidade.

FOLHA – Como estão hoje as finanças da Prefeitura de Adamantina?

TIVERON – Ainda enfrentamos desafios, mas a situação está muito mais equilibrada do que encontramos no início da gestão.

Realizamos um forte trabalho de controle de despesas, reorganização administrativa, planejamento financeiro e melhoria dos processos internos. Conseguimos honrar compromissos, manter serviços funcionando, valorizar os servidores públicos e, ao mesmo tempo, ampliar investimentos.

Naturalmente, os municípios enfrentam oscilações de arrecadação e aumento constante das despesas obrigatórias, mas hoje Adamantina possui uma gestão fiscal responsável, transparente e planejada, o que permite ao município olhar para o futuro com mais segurança.

FOLHA – Como avalia o atual relacionamento entre o Executivo e o Legislativo?

TIVERON – A relação é muito positiva e institucional.

Temos uma Câmara Municipal comprometida com os interesses da cidade. Evidentemente existem opiniões diferentes e isso faz parte da democracia, mas sempre prevaleceu o respeito entre os Poderes e o diálogo em favor da população.

Muitas das conquistas alcançadas pela administração também contaram com a colaboração dos vereadores, seja na aprovação de projetos importantes, seja na interlocução junto aos governos estadual e federal.

Quando Executivo e Legislativo trabalham com responsabilidade e respeito, quem ganha é Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

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