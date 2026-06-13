Chuva provoca cancelamento do Festival de Atletismo em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informa que o Festival de Atletismo, que aconteceria às 8h deste sábado (13), no campo da ACREA, foi cancelado em razão da chuva.

A medida foi adotada para preservar a segurança dos atletas e de todos os envolvidos, já que as condições do tempo e do local não são adequadas para a realização das provas.

O evento fazia parte da programação em comemoração aos 77 anos de Adamantina. A Prefeitura de Adamantina lamenta o cancelamento da atividade, mas reforça que a decisão foi tomada de forma responsável, priorizando a segurança de todos.

A Administração Municipal agradece a compreensão da população.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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