Jovem de 19 anos morre em acidente na SP-294

Motociclista morreu carbonizado após os veículos pegarem fogo durante o acidente ocorrido na madrugada deste sábado (13).

Um grave acidente registrado por volta das 3h10 da madrugada deste sábado (13) resultou na morte de um jovem motociclista de 19 anos na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 628, próximo ao trevo de Irapuru.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal envolveu uma motocicleta Honda CG 160 com placas de Dracena e um automóvel Renault Sandero com placas de Garça.

De acordo com as informações apuradas, os veículos transitavam em sentidos opostos quando, por motivos que serão investigados, o motociclista teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o automóvel.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado para dentro do Sandero, momento em que teve início um foco de incêndio. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram os dois veículos.

O condutor do Sandero conseguiu sair do automóvel, sofrendo apenas ferimentos leves. Já o motociclista não conseguiu escapar e teve o corpo completamente carbonizado pelas chamas.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, resgate e perícia atenderam a ocorrência durante a madrugada e realizaram os trabalhos necessários no local.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Por: Panorama Notícia