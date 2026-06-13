Prefeitura de Adamantina informa cancelamento da abertura do Campeonato Varzeano devido às condições climáticas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informa que a abertura do Campeonato Varzeano de Futebol, prevista para às 8h deste sábado, 13 de junho, no Estádio Municipal, foi cancelada em razão da chuva.

A decisão foi tomada visando garantir a segurança dos atletas, equipes e de todos os envolvidos no evento, que integrava a programação comemorativa pelos 77 anos de Adamantina.

A Secretaria Municipal de Esportes informa que, caso as condições climáticas permitam, a abertura oficial do Campeonato Varzeano será realizada na próxima terça-feira, dia 16, às 19h, no Estádio Municipal, antes da partida válida pela segunda rodada da competição entre Adamantina City e Jamil FC.

A Administração Municipal agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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