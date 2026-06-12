Programação esportiva é o destaque no aniversário dos 77 anos de Adamantina neste sábado

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), realiza neste sábado, 13 de junho, a abertura oficial do Campeonato Varzeano de Futebol de Campo 2026, uma das competições esportivas mais tradicionais do município.



A data tem um significado especial para a cidade, pois marca os 77 anos de emancipação político-administrativa de Adamantina, celebrados neste dia 13 de junho. Para comemorar a ocasião, a Administração Municipal preparou uma programação diversificada, reunindo esporte, lazer e valorização da história do município.





O secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Luiz Alexandre dos Santos Hagui, e o diretor de Esportes, Luciano Netto, destacam a importância do Campeonato Varzeano dentro das festividades de aniversário da cidade, fortalecendo o esporte amador e promovendo integração entre atletas, equipes e torcedores.



Toda a organização da competição, incluindo regulamento, formato da disputa e tabela de jogos, foi concluída ainda no final do mês de maio. O campeonato contará com a participação de 13 equipes, divididas em três grupos. Avançam para a próxima fase as duas melhores equipes de cada grupo, além de duas equipes classificadas por índice técnico.





Ao todo, serão disputadas 29 partidas, com previsão de encerramento no final do mês de julho.



A abertura oficial acontece no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com os seguintes confrontos:



8h00 — Betão FC x Borússia

10h00 — Real Unidos x Vila Freitas

Especial sobre os 77 anos de Adamantina na TV





Como parte das comemorações, a população também poderá acompanhar, às 15h, um programa especial em homenagem aos 77 anos de Adamantina, com transmissão pelo canal 30.1, por meio da TV Fronteira/Jovem Pan. A produção destacará a história, o desenvolvimento e os principais aspectos que fazem parte da trajetória do município.



Programação esportiva do sábado



Além da abertura do Campeonato Varzeano, outras atividades esportivas integram a agenda comemorativa:



8h00



Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo



Abertura do Campeonato Varzeano de Futebol de Campo 2026

8h00



AMJAIP – Centro de Treinamento



Torneio de Tênis de Mesa

8h00



Campo da ACREA



Festival de Atletismo, em parceria entre ACREA e SELAR

8h00



Ginásio de Esportes Carlos Santana Bueno



Jogos da Liga Barros de Voleibol – Categoria Sub-18

16h00





Parque dos Pioneiros



Hexa Run 5K – 1ª Corrida de Rua em comemoração ao aniversário de Adamantina

Telão com transmissão de jogo da Copa

Apresentação do DJ Zenky



A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, reafirma seu compromisso com o incentivo às práticas esportivas e com a realização de ações que promovam qualidade de vida, participação comunitária e valorização do esporte local, celebrando os 77 anos de uma cidade construída pelo trabalho, pela união e pelo orgulho de sua gente.