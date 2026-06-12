Adamantina participa do XVII Encontro Regional de CREAS da Nova Alta Paulista

Representantes da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participaram na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, do XVII Encontro Regional de CREAS da Nova Alta Paulista, realizado no município de Osvaldo Cruz.
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e oferece atendimento especializado a pessoas e famílias que vivenciam situações de violação de direitos, como violência física, psicológica ou sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, entre outras.
O serviço atua por meio de acompanhamento técnico e articulação com a rede de proteção social, contribuindo para a garantia de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e oferece atendimento especializado a pessoas e famílias que vivenciam situações de violação de direitos, como violência física, psicológica ou sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, entre outras.
O serviço atua por meio de acompanhamento técnico e articulação com a rede de proteção social, contribuindo para a garantia de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Com o tema “Acolhimento Qualificado no Atendimento Especializado”, o encontro reuniu profissionais da área da assistência social de diversos municípios da região para debater práticas, fortalecer a atuação da rede socioassistencial e promover a troca de experiências.
A programação contou com uma exposição dialogada ministrada pela assistente social Neli Henrique Caccozzi, que conduziu reflexões sobre a importância do acolhimento qualificado nos serviços especializados, destacando estratégias para o aprimoramento do atendimento prestado às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.
A participação de Adamantina no encontro reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação permanente das equipes técnicas e com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, buscando oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Por meio desses encontros, foi instituído o NEP/SUAS (Núcleo de Educação Permanente do SUAS da Região Alta Paulista), com o objetivo de dar continuidade às discussões, fortalecer a integração entre os municípios e garantir a manutenção desses espaços permanentes de aprendizado, troca de experiências e aprimoramento das práticas profissionais.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA