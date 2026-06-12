Adamantina participa do XVII Encontro Regional de CREAS da Nova Alta Paulista

Representantes da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participaram na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, do XVII Encontro Regional de CREAS da Nova Alta Paulista, realizado no município de Osvaldo Cruz. Representantes da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participaram na manhã desta quinta-feira, 12 de junho, do XVII Encontro Regional de CREAS da Nova Alta Paulista, realizado no município de Osvaldo Cruz.



O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública que integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e oferece atendimento especializado a pessoas e famílias que vivenciam situações de violação de direitos, como violência física, psicológica ou sexual, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, entre outras.



O serviço atua por meio de acompanhamento técnico e articulação com a rede de proteção social, contribuindo para a garantia de direitos e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.





Com o tema “Acolhimento Qualificado no Atendimento Especializado”, o encontro reuniu profissionais da área da assistência social de diversos municípios da região para debater práticas, fortalecer a atuação da rede socioassistencial e promover a troca de experiências.



A programação contou com uma exposição dialogada ministrada pela assistente social Neli Henrique Caccozzi, que conduziu reflexões sobre a importância do acolhimento qualificado nos serviços especializados, destacando estratégias para o aprimoramento do atendimento prestado às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.





A participação de Adamantina no encontro reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação permanente das equipes técnicas e com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, buscando oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Por meio desses encontros, foi instituído o NEP/SUAS (Núcleo de Educação Permanente do SUAS da Região Alta Paulista), com o objetivo de dar continuidade às discussões, fortalecer a integração entre os municípios e garantir a manutenção desses espaços permanentes de aprendizado, troca de experiências e aprimoramento das práticas profissionais.