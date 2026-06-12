Campeonato Varzeano de Futebol de Campo de Adamantina tem abertura neste sábado

Treze equipes de Adamantina divididas em três grupo irão iniciar a busca pelo título do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina 2026.

A abertura da competição acontece neste sábado (13) feriado aniversário de Adamantina, à partir das 8h30 no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com duas partidas.

Na primeira partida o Betão F.C enfrentará o Borussia FC.

Na segunda partida o Real Unidos FC enfrentará a Vila Freitas FC/ Barraca da Arlete Salgados.

CONFIRA OS GRUPOS

GRUPO – A

-Betão FC

-Borussia FC

-San Remo EC

-Resenha EC

-Fratelo’s Sport

GRUPO – B

-SE Hookan Valen

-Portuguesa FC

-Vila Freitas FC

-Real Unidos FC

GRUPO- C

-Adamantina City

-Vila Jamil EC

-Lagoa Seca FC

-Olímpicos

CINCO JOGADORES

Os dirigentes de equipes poderão inscrever até 5 jogadores que não seja do município de Adamantina.

JOGOS

Os jogos serão realizados aos sábados, domingos e terças.

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina.

Por Jair Kbça

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