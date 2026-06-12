Campeonato Varzeano de Futebol de Campo de Adamantina tem abertura neste sábado

Treze equipes de Adamantina divididas em três grupo irão iniciar a busca pelo título do Campeonato Varzeano Municipal de Futebol de Campo de Adamantina 2026.
A abertura da competição acontece neste sábado (13) feriado aniversário de Adamantina, à partir das 8h30 no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, com duas partidas.
Na primeira partida o Betão F.C enfrentará o Borussia FC.
Na segunda partida o Real Unidos FC enfrentará a Vila Freitas FC/ Barraca da Arlete Salgados.
CONFIRA OS GRUPOS
GRUPO – A
-Betão FC
-Borussia FC
-San Remo EC
-Resenha EC
-Fratelo’s Sport
GRUPO – B
-SE Hookan Valen
-Portuguesa FC
-Vila Freitas FC
-Real Unidos FC
GRUPO- C
-Adamantina City
-Vila Jamil EC
-Lagoa Seca FC
-Olímpicos
CINCO JOGADORES
Os dirigentes de equipes poderão inscrever até 5 jogadores que não seja do município de Adamantina.
JOGOS
Os jogos serão realizados aos sábados, domingos e terças.
ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina.
Por Jair Kbça
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