1º Festival ACREA de Atletismo acontece neste sábado em Adamantina

Em mais uma atividade especial dentro da programação comemorativa do aniversário de Adamantina, o Centro Esportivo Toshie e Takeshi Matsuda, popularmente conhecido como Campo da ACREA, será palco do 1º Festival ACREA de Atletismo, que acontece neste sábado, dia 13, a partir das 7h30.

O evento é voltado para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 16 anos e tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e proporcionar momentos de integração entre os participantes e suas famílias.

Com participação gratuita, o festival foi planejado para atender tanto jovens que já praticam atletismo quanto aqueles que desejam ter o primeiro contato com a modalidade. A proposta é oferecer uma experiência divertida, educativa e inclusiva, utilizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, social e emocional.

Como forma de reconhecimento pela participação, todos os inscritos receberão medalha e kit lanche. Além disso, a organização preparou um sorteio de uma bicicleta, um dos momentos mais aguardados da programação e que promete animar ainda mais os participantes.

A iniciativa é promovida pela ACREA (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina), entidade que neste ano celebra 76 anos de história e relevantes contribuições para o desenvolvimento esportivo, cultural e social do município. O festival conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Adamantina.

Segundo os organizadores, o evento busca fortalecer a cultura esportiva entre as novas gerações, estimulando a participação das crianças e adolescentes em atividades físicas desde cedo, além de valorizar o atletismo como uma modalidade acessível e capaz de revelar novos talentos.

A equipe do Projeto de Atletismo do Centro Esportivo Toshie e Takeshi Matsuda convida toda a população adamantinense para prestigiar o festival, acompanhar as atividades e incentivar os jovens atletas que estarão participando da programação.

A expectativa é reunir dezenas de crianças e adolescentes em uma manhã marcada pela confraternização, espírito esportivo, diversão e celebração, reforçando a importância do esporte na formação de cidadãos e na promoção da qualidade de vida.