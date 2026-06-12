Adamantina terá ação gratuita de castração para cães e gatos no fim de junho

Os moradores de Adamantina poderão participar de uma campanha gratuita de castração de cães e gatos marcada para o dia 28 de junho. A iniciativa disponibilizará 200 procedimentos sem custo e será realizada no recinto poliesportivo da cidade, com início previsto para as 8h.

A ação busca incentivar a posse responsável, auxiliar no controle da população animal e contribuir para a prevenção de doenças, além de reduzir o número de animais abandonados nas ruas.

Para garantir uma vaga, os tutores deverão preencher antecipadamente um formulário eletrônico disponibilizado pela organização. Como o número de atendimentos é limitado, os agendamentos serão confirmados conforme a ordem de inscrição. Link para inscrição.

Os organizadores pedem que apenas pessoas com disponibilidade para comparecer no dia marcado realizem o cadastro. A ausência injustificada pode resultar na perda da vaga, prejudicando o atendimento de outros animais que poderiam ser contemplados pela campanha.

O mutirão é promovido por meio de parceria entre a Prefeitura de Adamantina, o deputado estadual Ricardo França e o vereador Prof. Daniel Fabri. Segundo o vereador, a castração é uma medida fundamental para reduzir a reprodução descontrolada e fortalecer as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

Ricardo França também tem atuado em ações relacionadas à proteção animal, destinando recursos e apoiando programas que ampliam o acesso à castração em diversas cidades do Estado de São Paulo.

A expectativa é que a iniciativa gere benefícios tanto para os animais quanto para a comunidade, contribuindo para diminuir a quantidade de cães e gatos em situação de rua e promovendo melhores condições de saúde para os pets.

Serviço

Data: 28 de junho de 2026

Horário: A partir das 8h

Local: Recinto Poliesportivo de Adamantina

Atendimento: Castração gratuita de cães e gatos

Inscrições: Vagas limitadas, preenchidas conforme a ordem de cadastro