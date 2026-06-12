Projeto ASA celebra 30 anos de história, acolhimento e transformação social em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina celebra nesta sexta-feira dia 12 de junho, os 30 anos do Projeto ASA, uma trajetória construída com dedicação, compromisso social e importantes contribuições para a proteção e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias do município. A Prefeitura de Adamantina celebra nesta sexta-feira dia 12 de junho, os 30 anos do Projeto ASA, uma trajetória construída com dedicação, compromisso social e importantes contribuições para a proteção e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias do município.



A história do Projeto ASA teve início a partir da sensibilidade e do olhar atento de Anna Lucia de Azevedo dos Santos, carinhosamente conhecida como Dona Lúcia. Professora e então presidente do Fundo Social de Solidariedade, ela acompanhava de perto as dificuldades enfrentadas por muitos jovens em situação de vulnerabilidade social. Movida pelo desejo de criar oportunidades e transformar realidades, uniu esforços com Saide Mussi Malheiros (in memoriam), que ocupava o cargo de secretária de Promoção Social, para idealizar uma iniciativa voltada ao acolhimento, à formação e à inclusão social.





Foi dessa parceria que nasceu o Projeto ASA, cujo nome possui um significado especial. Embora muitos acreditem tratar-se de uma sigla, Dona Lúcia explica que a escolha foi simbólica: ASA representa a oportunidade de dar “asas para voar”, permitindo que crianças e adolescentes desenvolvessem suas capacidades, construíssem novos caminhos e vislumbrassem um futuro melhor por meio do acesso ao aprendizado e à qualificação.



Fundado em 1994, o Projeto ASA iniciou suas atividades no Salão Paroquial da Vila Joaquina, atendendo adolescentes em situação de risco social encaminhados pelos órgãos de proteção e pela rede socioassistencial do município. Com o crescimento da demanda, tornou-se necessária a criação de um espaço próprio para o desenvolvimento das atividades.





Assim, em 12 de junho de 1996, foi inaugurada a atual sede do Projeto ASA, localizada no Jardim Paulista, durante a gestão do então prefeito Ivo Santos e do vice-prefeito Kleber Bragatto (in memoriam). A partir desse momento, o serviço ampliou sua atuação e consolidou-se como uma importante referência na área social de Adamantina.



Ao longo de três décadas, o Projeto ASA acompanhou as transformações da Política Nacional de Assistência Social e passou a integrar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Atualmente, o trabalho é direcionado a crianças de 4 a 12 anos, promovendo ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ao desenvolvimento da autonomia, à convivência social e ao protagonismo infantil.





Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, o Projeto ASA conta com a parceria das Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, além de iniciativas como o Projeto Guri e a Banda Marcial, fortalecendo a integração entre as políticas públicas e ampliando as oportunidades oferecidas às crianças atendidas.



Entre as atividades desenvolvidas estão aulas de judô, atletismo, dança, educação física e oficinas socioeducativas conduzidas pelos orientadores sociais. Todas as ações são planejadas de acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, garantindo qualidade técnica, intencionalidade pedagógica e foco no desenvolvimento integral dos participantes.



Além de promover o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à convivência comunitária, o Projeto ASA desempenha um papel fundamental na prevenção de situações de vulnerabilidade social e violação de direitos, contribuindo para o fortalecimento das famílias e para a construção de uma rede de proteção social cada vez mais efetiva.



Atualmente, o serviço atende 105 crianças, contando com uma equipe formada por 14 servidores municipais, cinco estagiárias da Instituição Capaz e uma nutricionista cedida pela Secretaria Municipal de Educação. Os profissionais participam regularmente de capacitações e formações continuadas, assegurando a constante qualificação do atendimento prestado.





Sob a gestão do prefeito José Carlos Martins Tiveron, da secretária municipal de Assistência Social Andréia Regina Ribeiro e da direção de Adimilson de Souza, o Projeto ASA é integralmente mantido com recursos municipais, demonstrando o compromisso da Administração Municipal com o fortalecimento da Proteção Social Básica e com a garantia de direitos às crianças e suas famílias.



Para a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, celebrar os 30 anos do Projeto ASA é reconhecer a importância de uma iniciativa que transformou vidas e continua fazendo a diferença para as novas gerações.



“O Projeto ASA é um patrimônio social de Adamantina. Ao longo desses 30 anos, construiu uma história marcada pelo acolhimento, pela proteção e pela promoção de oportunidades. Celebrar essa trajetória é homenagear todas as pessoas que contribuíram para sua construção e reafirmar nosso compromisso com as crianças, as famílias e com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social em nosso município”, destacou.



Ao completar três décadas de atuação, o Projeto ASA reafirma seu papel como referência em assistência social em Adamantina, consolidando-se como um espaço de acolhimento, desenvolvimento humano, fortalecimento de vínculos e transformação social. A celebração também representa um momento de reconhecimento às pessoas que idealizaram e ajudaram a construir essa história, deixando um legado que continua impactando positivamente a vida de centenas de famílias adamantinenses.

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