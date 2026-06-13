INFORME PUBLICITÁRIO: CCI de Adamantina realiza eleição para nova diretoria neste domingo

A diretoria do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Adamantina, informa aos associados que já realizaram o recadastramento e receberam a nova carteirinha que a eleição para a escolha da nova diretoria será realizada neste domingo, dia 14 de junho.

A votação acontecerá das 8h às 12h, na sede do CCI. A participação dos associados aptos a votar é considerada importante para a definição dos próximos representantes da entidade.

A diretoria agradece a colaboração de todos e reforça o convite para que os sócios compareçam ao local de votação no horário estabelecido.