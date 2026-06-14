Motorista é preso após colisão no centro de Adamantina; acidente quase atingiu pastelaria

Um motorista foi preso na madrugada deste domingo (14) após se envolver em um acidente de trânsito na região central de Adamantina. A ocorrência aconteceu na Rua Osvaldo Cruz e, segundo informações da Polícia Militar, o condutor é suspeito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

De acordo com o registro, uma camionete GM colidiu contra um automóvel GM Astra que estava regularmente estacionado na via. O impacto provocou danos em ambos os veículos.

A batida no veículo estacionado pode ter evitado consequências ainda mais graves, já que a trajetória da camionete indicava risco de atingir uma pastelaria no local.

Após o atendimento da ocorrência, o motorista foi conduzido pela Polícia Militar ao plantão da Polícia Civil. Conforme informou a corporação, ele foi autuado e teve fiança arbitrada pela autoridade policial. O valor foi pago, permitindo que responda ao processo em liberdade. (Por: Siga Mais)



