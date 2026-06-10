Secretaria Municipal de Saúde informa mudança de endereço de atendimentos do Centro Integrado de Saúde

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica à população que alguns serviços do Centro Integrado de Saúde (CIS) passarão a atender em novo endereço a partir da próxima semana.
A mudança será realizada nos dias 11 e 12 de junho, com o objetivo de adequar os espaços de atendimento e garantir mais conforto aos usuários e profissionais.
A Secretaria orienta os pacientes a ficarem atentos às datas de transição para evitar transtornos.
A mudança será realizada nos dias 11 e 12 de junho, com o objetivo de adequar os espaços de atendimento e garantir mais conforto aos usuários e profissionais.
A Secretaria orienta os pacientes a ficarem atentos às datas de transição para evitar transtornos.
Atendimento de Pediatria
Os atendimentos de Pediatria permanecerão normalmente no atual endereço do CIS até o dia 11 de junho.
A mudança da especialidade ocorrerá exclusivamente no dia 12 de junho, com retomada dos atendimentos no novo local a partir de 15 de junho (segunda-feira).
Novo endereço
Rua Fioravante Spósito, nº 338 – Centro
Serviços que passarão a funcionar no novo local
Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia
Atendimento de Colostomia
Ultrassonografia
Teste do Pezinho
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a transferência dos serviços está sendo realizada de forma planejada para garantir a continuidade dos atendimentos à população com qualidade, segurança e eficiência.
Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para obter mais informações sobre os atendimentos e a localização dos serviços.
A Prefeitura de Adamantina agradece a compreensão de todos durante o período de mudança e reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à população.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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