Secretaria Municipal de Saúde informa mudança de endereço de atendimentos do Centro Integrado de Saúde

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica à população que alguns serviços do Centro Integrado de Saúde (CIS) passarão a atender em novo endereço a partir da próxima semana. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica à população que alguns serviços do Centro Integrado de Saúde (CIS) passarão a atender em novo endereço a partir da próxima semana.



A mudança será realizada nos dias 11 e 12 de junho, com o objetivo de adequar os espaços de atendimento e garantir mais conforto aos usuários e profissionais.



A Secretaria orienta os pacientes a ficarem atentos às datas de transição para evitar transtornos.





Atendimento de Pediatria



Os atendimentos de Pediatria permanecerão normalmente no atual endereço do CIS até o dia 11 de junho.



A mudança da especialidade ocorrerá exclusivamente no dia 12 de junho, com retomada dos atendimentos no novo local a partir de 15 de junho (segunda-feira).





Novo endereço



Rua Fioravante Spósito, nº 338 – Centro



Serviços que passarão a funcionar no novo local



Pediatria

Ginecologia e Obstetrícia

Atendimento de Colostomia

Ultrassonografia

Teste do Pezinho