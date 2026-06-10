Prefeitura de Adamantina busca apoio do Governo do Estado para solucionar situação da EMEI Pequeno Príncipe

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, e o secretário municipal de Gabinete e Planejamento, Wilson Alcântara, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (9), na capital paulista, com o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Roberto Ribeiro Carneiro, em busca de apoio e alternativas para a resolução da situação envolvendo a EMEI Pequeno Príncipe.

Também participaram do encontro os prefeitos dos municípios de Salmourão, Paulicéia, Panorama, Ouro Verde e Tarabai, além da deputada estadual Edna Macedo e Teo, assessor do ex-secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena.

Durante a agenda, o prefeito José Carlos Martins Tiveron apresentou a situação enfrentada pelo município e reforçou a necessidade de apoio do Governo do Estado para viabilizar recursos e mecanismos que contribuam para solucionar o problema da unidade escolar no menor prazo possível.

A Administração Municipal segue empenhada em buscar todas as alternativas necessárias para garantir uma solução segura e definitiva para a EMEI Pequeno Príncipe, que teve suas atividades suspensas preventivamente para a realização de avaliações e inspeções técnicas em sua estrutura.

A medida foi adotada de forma responsável e preventiva, priorizando a segurança das crianças, dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar, até que sejam concluídas as análises técnicas que irão apontar as condições do prédio e as medidas necessárias a serem adotadas.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou que a gestão municipal tem atuado de forma intensa na busca por soluções. “Nossa prioridade é garantir a segurança das crianças e dos servidores. Estamos mobilizando esforços junto ao Governo do Estado e demais parceiros para encontrar os caminhos necessários que permitam resolver essa situação com a maior agilidade possível e devolver tranquilidade às famílias”, afirmou.

A Prefeitura de Adamantina reforça que continuará acompanhando todas as etapas dos estudos técnicos e mantendo a população informada sobre os encaminhamentos relacionados à unidade escolar, sempre com transparência e responsabilidade.

Por Comunicação Prefeitura de Adamantina

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