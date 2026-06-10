ETEC Engenheiro Herval Bellusci promove I Semana do Meio Ambiente com foco em sustentabilidade e agropecuária

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci realizará, entre os dias 15 e 19 de junho, a sua I Semana do Meio Ambiente, um evento que reunirá alunos, professores e profissionais da área para debater temas ligados à sustentabilidade, agropecuária, zootecnia e agronegócio. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e destacar a relação cada vez mais estreita entre produção agropecuária e responsabilidade socioambiental.

Com o tema voltado à integração entre desenvolvimento econômico e conservação dos recursos naturais, a programação busca promover reflexões sobre os desafios e as oportunidades do setor agropecuário diante das demandas atuais por sustentabilidade. A proposta é demonstrar que falar sobre meio ambiente também significa discutir formas de produzir alimentos de maneira eficiente, responsável e comprometida com as futuras gerações.

Durante a semana, os participantes terão acesso a palestras, debates e atividades interdisciplinares que abordarão questões relacionadas à preservação do solo, uso consciente da água, proteção da biodiversidade, inovação tecnológica no campo e práticas sustentáveis aplicadas ao agronegócio. Os temas serão conduzidos por profissionais e especialistas que compartilharão experiências e conhecimentos voltados à formação técnica e cidadã dos estudantes.

Segundo a organização, a iniciativa reforça a missão da instituição de preparar profissionais qualificados para atuar em um cenário onde produtividade e preservação ambiental precisam caminhar lado a lado. O agronegócio moderno exige não apenas domínio técnico, mas também consciência ambiental, capacidade de inovação e comprometimento com o desenvolvimento sustentável.

A programação será encerrada com a realização de um Dia de Campo, atividade prática que permitirá aos participantes vivenciar conhecimentos adquiridos ao longo da semana, observando na prática a aplicação de técnicas e conceitos voltados à sustentabilidade no meio rural.

Para a ETEC, a I Semana do Meio Ambiente representa uma importante oportunidade de fortalecer a formação dos alunos e estimular o debate sobre o papel de cada cidadão na construção de um futuro mais equilibrado. A iniciativa também evidencia a relevância da educação técnica na promoção de soluções que conciliem produção agropecuária, conservação ambiental e qualidade de vida.

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