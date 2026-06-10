Vereadores pleiteiam instalação de AME em Adamantina para atender 150 mil moradores da microrregião

Os vereadores Hélio Santos, Rogério Sacoman, Eder Ruete, Daniel Fabri e Meire Alves apresentaram, na última sessão da Câmara Municipal, um requerimento solicitando a implantação de uma unidade do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em Adamantina.

De acordo com o documento, a solicitação foi encaminhado ao deputado estadual Mauro Bragato, com pedido de intercessão junto ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e ao secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

Segundo os parlamentares, a instalação do AME em Adamantina representaria um avanço significativo para a assistência médica de média e alta complexidade, beneficiando aproximadamente 150 mil habitantes distribuídos em 11 municípios da microrregião pertencente ao DRS IX (Departamento Regional de Saúde) de Marília.

No requerimento, os vereadores destacam que os Ambulatórios Médicos de Especialidades são unidades de alta resolutividade, equipadas com tecnologia moderna e capazes de oferecer consultas, exames e, em alguns casos, pequenas cirurgias em um único local. Essa estrutura proporciona maior agilidade nos diagnósticos e tratamentos, além de facilitar o acesso da população aos serviços especializados.

Outro ponto ressaltado é a possibilidade de oferecer atendimento mais próximo, acessível e humanizado aos pacientes, especialmente em situações que exigem acompanhamento especializado, mas que não demandam internação hospitalar. A proposta também prevê a redução da sobrecarga enfrentada por santas casas e prontos-socorros da região.

Os vereadores argumentam ainda que Adamantina possui condições favoráveis para receber a unidade, especialmente pela presença da FAI (Centro Universitário de Adamantina), que poderia estabelecer parcerias acadêmicas e assistenciais por meio dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Nutrição. A integração entre ensino e assistência permitiria ampliar e qualificar o atendimento oferecido à população.

O documento também destaca uma particularidade da região: o sistema de saúde de Adamantina atende uma expressiva população carcerária instalada em sete unidades prisionais e duas unidades da Fundação Casa localizadas na microrregião. Para os autores da proposta, a implantação de um AME representaria uma importante contrapartida do Estado pelo suporte médico já prestado a esse contingente populacional.

Uma cópia do requerimento foi encaminhada ao prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron.

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