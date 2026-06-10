Prefeito de Adamantina participa de cerimônia de repasse de recursos para a saúde dos municípios paulistas

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, acompanhado do secretário de Gabinete e Planejamento, Wilson Alcântara, participou nesta terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da cerimônia promovida pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para anúncio de novos investimentos destinados à saúde dos municípios paulistas. O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, acompanhado do secretário de Gabinete e Planejamento, Wilson Alcântara, participou nesta terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da cerimônia promovida pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, para anúncio de novos investimentos destinados à saúde dos municípios paulistas.



Durante o evento, o Governo do Estado anunciou a liberação de R$ 801 milhões para fortalecer a assistência médica e hospitalar nos 645 municípios de São Paulo. Os recursos serão destinados ao custeio e ampliação dos serviços de saúde, contribuindo para o atendimento da população em diversas áreas.





Do montante anunciado, R$ 201 milhões correspondem à nova cota do Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista), programa voltado ao fortalecimento da atenção básica nos municípios. Outros R$ 600 milhões serão repassados por meio de transferências voluntárias e emendas parlamentares impositivas, com previsão de liberação aos fundos municipais de saúde ainda neste mês.



Entre as prioridades estabelecidas pelo Governo do Estado para a aplicação dos recursos estão a ampliação da cobertura vacinal, especialmente contra o HPV; a redução da mortalidade infantil; o fortalecimento do acompanhamento pré-natal; e o desenvolvimento de ações de combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.