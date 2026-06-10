Saúde de Adamantina informa que a vacinação contra a dengue com a vacina Butantan-DV é suspensa temporariamente por medida cautelar

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a aplicação da vacina contra a dengue Butantan-DV está temporariamente suspensa em todo o Estado de São Paulo, seguindo orientação da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.

A medida tem caráter preventivo e cautelar e foi adotada após a identificação de 42 casos raros com sinais de alerta, incluindo três eventos classificados como graves, sendo dois óbitos, que apresentaram relação temporal com a vacinação. Todos os casos seguem sob investigação pelas autoridades sanitárias competentes.

Até o momento, não há conclusão sobre uma possível relação entre os eventos registrados e a vacina. A suspensão temporária visa permitir a análise detalhada das ocorrências, em conformidade com os protocolos de vigilância, segurança e transparência adotados pelos órgãos de saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a vacina Butantan-DV passou por rigorosos estudos clínicos e processos regulatórios antes de sua aprovação, apresentando perfil favorável de segurança e efetividade. As pessoas que já receberam o imunizante permanecem protegidas pelos benefícios da vacinação e, neste momento, não existe recomendação específica adicional para os vacinados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina, foram aplicadas 84 doses da vacina dengue Butantan no município nos profissionais de saúde com 13 notificações. As pessoas que procuraram a secretaria relatando sintomas tiveram seus casos notificados e acompanhados pelas equipes de saúde. Entre as reações observadas estavam febre, mal-estar, dores no corpo e manchas vermelhas na pele (exantema), sem registros de casos graves relacionados à vacinação no município.

A orientação é que nenhuma dose da vacina Butantan-DV seja aplicada até que novas determinações sejam divulgadas pelos órgãos responsáveis.

A Secretaria também reforça que a vacinação contra a dengue com a vacina do fabricante Takeda segue normalmente para adolescentes de 10 a 14 anos de idade, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações.

Além disso, as equipes de saúde permanecem atentas ao monitoramento e à notificação de qualquer evento adverso relacionado à vacinação, seguindo os protocolos estabelecidos pelos sistemas de vigilância epidemiológica.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanha as orientações da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e informa que novas atualizações serão divulgadas assim que houver posicionamento oficial sobre a retomada da aplicação da vacina Butantan-DV.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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