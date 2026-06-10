Roda de Conversa aborda prevenção da violência patrimonial contra idosos e marca programação do Junho Violeta em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou nesta terça-feira (9), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), mais uma ação da campanha Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. A atividade integrou o projeto Roda de Conversa e reuniu idosos atendidos pelos serviços socioassistenciais do município, além de representantes da rede de proteção.

Participaram do encontro a vice-prefeita de Adamantina Lucia Haga, a Secretária Municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, a Vereadora Meire Alves, a Coordenadora do Procon de Adamantina, Larissa Noda, a, profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, equipes do CRAS e do CREAS.

Com o tema “Informação é Proteção: Prevenção da Violência Patrimonial na Melhor Idade”, a roda de conversa teve como objetivo orientar e conscientizar os participantes sobre golpes financeiros, fraudes, empréstimos indevidos e outras situações que podem causar prejuízos econômicos e emocionais à população idosa.

Durante a atividade, os participantes receberam informações sobre direitos do consumidor, formas de prevenção e cuidados necessários para evitar situações de exploração financeira, além de orientações sobre onde buscar apoio e denunciar possíveis casos de violência patrimonial.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Procon de Adamantina, com execução do CRAS e do CREAS.

A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, destacou a importância de ações educativas voltadas à proteção da pessoa idosa. “Levar informação é uma das formas mais eficazes de prevenção. Nosso objetivo é fortalecer a autonomia dos idosos, orientá-los sobre seus direitos e contribuir para que tenham mais segurança no dia a dia”, afirmou.

A coordenadora do Procon, Larissa Noda, ressaltou que a informação é uma ferramenta fundamental para evitar golpes e fraudes. Muitas vezes os idosos são alvo de práticas abusivas e acabam sofrendo prejuízos financeiros. Por isso, é importante que conheçam seus direitos e saibam identificar situações de risco para se protegerem.

A ação integra a programação do Junho Violeta, campanha que busca sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito, da proteção e da garantia dos direitos da pessoa idosa, além de alertar para as diversas formas de violência que podem atingir esse público.

Por meio de iniciativas como esta, a Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com o envelhecimento ativo, a valorização da pessoa idosa e o fortalecimento da rede de proteção do município, contribuindo para uma sociedade mais acolhedora, segura e respeitosa para todas as gerações.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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