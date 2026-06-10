PAULISTA VEÍCULOS: tradição e confiança na compra e venda de autos em Adamantina

Para quem procura um carro com procedência e atendimento de confiança, a Paulista Veículos se destaca como uma das referências em Adamantina. Com atuação sólida no mercado, a em-presa construiu sua reputação baseada em seriedade, transparência e bom relacionamento com os clientes.

À frente do negócio está José Antônio Merino, conhecido como “Zé”, que traz experiência e compromisso em cada negociação, garantindo segurança tanto para quem compra quanto para quem vende.

A loja trabalha com compra de veículos, venda de automóveis e oferece também opções de financiamento facilitado.

Localizada logo na entrada da cidade, a Paulista Veículos oferece praticidade e fácil acesso para quem deseja conhecer de perto as opções disponíveis.

Visite a Paulista Veículos ou ligue hoje mesmo: (18) 99707-7977.

Passe na loja, confira o estoque e encontre o veículo ideal com quem entende do assunto.

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