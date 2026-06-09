Inscrições para seleção de projetos culturais em Adamantina terminam nesta quarta-feira

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, alerta os artistas, coletivos culturais, agentes culturais e demais interessados que o prazo para inscrições no Ciclo II da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) termina nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 23h59. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, alerta os artistas, coletivos culturais, agentes culturais e demais interessados que o prazo para inscrições no Ciclo II da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) termina nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 23h59.



A iniciativa tem como objetivo incentivar a produção cultural local por meio do repasse de recursos federais destinados ao fortalecimento e à valorização das diversas manifestações artísticas e culturais desenvolvidas no município.





Ao todo, serão selecionados 33 projetos culturais, contemplando áreas como artes cênicas, circo, artesanato, audiovisual, capoeira, cultura urbana, dança, fotografia, literatura, música, diversidade de gênero, culturas e povos tradicionais, entre outras expressões culturais.



Cada projeto aprovado receberá R$ 4.500,00, totalizando um investimento de R$ 148.500,00 voltado ao desenvolvimento da cultura em Adamantina.





Além disso, o edital prevê a seleção de seis projetos voltados à realização de feiras e festivais culturais, que receberão R$ 15.000,00 cada, totalizando R$ 90.000,00 em investimentos. A proposta é incentivar eventos que promovam a difusão cultural, a valorização dos artistas locais e a ampliação do acesso da população às atividades culturais.



Somados, os investimentos previstos nesta etapa da Política Nacional Aldir Blanc alcançam R$ 238.500,00 destinados ao fortalecimento do setor cultural do município.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível no link: http://www.adamantina.sp.gov. br/portal/editais/5

Quem pode participar



Podem se inscrever agentes culturais que residam ou atuem em Adamantina há pelo menos um ano e seis meses. O edital contempla pessoas físicas e coletivos culturais, com ou sem CNPJ, desde que representados por pessoa física.



O processo de seleção será composto pelas etapas de inscrição, análise e seleção dos projetos, habilitação documental e assinatura do Termo de Execução Cultural. Os projetos selecionados deverão ser executados até 30 de junho de 2027.