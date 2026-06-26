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Cidades

Prefeitura de Adamantina altera horário de expediente no dia 29 de junho por jogo da Seleção Brasileira

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima
A Prefeitura de Adamantina informa que, conforme o Decreto nº 7.323, de 25 de junho de 2026, o expediente das Secretarias e repartições públicas da Administração Municipal será alterado na próxima segunda-feira, 29 de junho, em razão da partida da Seleção Brasileira de Futebol pela fase eliminatória da Copa do Mundo FIFA 2026.

Neste dia, o atendimento ao público e o expediente administrativo ocorrerão das 7h às 12h, de forma ininterrupta, considerando que a partida está marcada para as 14h.
A medida leva em conta a participação da Seleção Brasileira na competição e a mobilização nacional em torno do evento esportivo.

A Prefeitura ressalta que os serviços públicos essenciais, que não podem sofrer interrupção em razão de sua natureza, funcionarão normalmente, cabendo a cada Secretaria adotar as providências necessárias para assegurar a continuidade dos atendimentos.

Eventuais necessidades de compensação de horário serão definidas por cada Secretaria, conforme as características e demandas de seus respectivos serviços.
Para mais informações, a população pode acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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