Sincomercio esclarece e orienta empresas com relação ao funcionamento nos jogos da Copa do Mundo

Em razão de os próximos horários de jogos da Seleção Brasileira nas fases de mata-mata da Copa do Mundo 2026 coincidirem com o expediente normal de trabalho – o chamado horário comercial –, o Sincomercio Nova Alta Paulista emitiu na última quinta-feira (25) Comunicado para orientar e esclarecer dúvidas empresários e trabalhadores sobre o funcionamento das empresas.

“O Tome Nota nº 273 da FecomercioSP esclarece que os dias de jogos do Brasil não são considerados feriados e não existe obrigação legal de dispensar os empregados. Elas podem: manter o expediente normal; ajustar horários de entrada e saída; utilizar banco de horas ou compensação de jornada; conceder liberação parcial ou total sem prejuízo salarial; adotar teletrabalho, quando possível; organizar escalas de revezamento; permitir a transmissão dos jogos no ambiente de trabalho”, informa o Sincomercio.

Apesar da prerrogativa da empresa, o documento deixa claro que é importante as regras serem comunicadas previamente aos colaboradores e aplicadas de forma transparente e igualitária.

De acordo com a tabela de classificação da 1ª fase da Copa do Mundo 2026, a próxima partida da Seleção Brasileira ocorrerá exatamente no meio do horário comercial, na segunda-feira (29), às 14h.

Por Folha Regional Adamantina

.