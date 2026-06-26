ADNAP anuncia conquista de R$ 500 mil para a saúde de Adamantina

A saúde pública de Adamantina está recebendo um importante reforço financeiro. A Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP) anunciou nesta quarta-feira (24) a conquista de R$ 500 mil em recursos destinados ao setor, valor que será utilizado para fortalecer os serviços oferecidos à população do município.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da entidade, com a participação da presidente da ADNAP, Vilma Guelsi Alcântara, e do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron. A publicação destacou o trabalho de articulação política realizado pela associação para viabilizar a destinação da verba.

De acordo com as informações divulgadas, os recursos foram encaminhados pelo deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e terão como foco o aprimoramento da estrutura de saúde municipal, contribuindo para melhorias no atendimento e na prestação de serviços à comunidade.

Na manifestação pública, a ADNAP ressaltou que a conquista representa o resultado de um trabalho pautado pelo diálogo e pela busca de investimentos que atendam às necessidades da população adamantinense.

“A ADNAP agradece ao deputado por atender ao seu pedido e por reconhecer a importância das demandas apresentadas em benefício da comunidade adamantinense. Este recurso é resultado de uma articulação política séria, organizada e comprometida com o bem-estar da população, demonstrando que o diálogo e o trabalho responsável geram resultados concretos para o município”, destacou a entidade.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron também participou do anúncio, reforçando a importância da parceria entre lideranças locais e representantes políticos na busca por recursos que contribuam para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria dos serviços públicos.

A presidente da ADNAP, Vilma Guelsi Alcântara, enfatizou que a associação continuará atuando junto às esferas estadual e federal em busca de novos investimentos para Adamantina. Segundo ela, o objetivo é ampliar as conquistas em diversas áreas estratégicas, garantindo benefícios diretos à população.

A entidade destacou ainda que a obtenção dos R$ 500 mil representa mais uma conquista dentro de um trabalho contínuo de interlocução política e fortalecimento das demandas regionais.

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