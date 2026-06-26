HOSPITAL VETERINÁRIO CEVAP entre os 100 melhores do Brasil

O hospital veterinário Cevap, do competente médico veterinário Gustavo Junqueira Machado, está entre as 100 melhores clínicas veterinárias do Brasil.

Sob a avaliação da editora Top.Co., a pesquisa foi realizada com o empenho de equipes comerciais de indústrias parceiras, distribuidores e empresários que são referência no ramo pet, obedecendo diversos critérios.

“A conquista é motivo de muita alegria, são mais de 50 mil clínicas veterinárias espalhadas pelo Brasil. Então ficar no top 100 é algo realmente significativo. São mais de 25 anos em busca da excelência e só tenho a agradecer a todos que confiam no nosso trabalho, pois fazem parte dessa história”, destacou Gustavo Machado.

O Cevap atende 24 horas, dispõe de uma ampla e moderna estrutura e corpo profissional altamente qualificado, além de um petshop com as melhores marcas do mercado. O banho e tosa com tratamentos específicos para cada animal também é um diferencial exclusivo do Cevap.

Na avenida da Saudade, 1.022, próximo ao Parque dos Pioneiros em Adamantina. Telefone (18) 3522 3279 ou (18) 99722-6477. No instagram @cevaphospitalveterinario.

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