Prefeitura de Adamantina apoia capacitação gratuita para desenvolvimento de lideranças em vendas

A Prefeitura de Adamantina apoia a realização do curso “Seja uma Liderança em Vendas e transforme seu negócio”, uma iniciativa promovida pelo Sebrae, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), com o objetivo de fortalecer a gestão empresarial e impulsionar os resultados das micro e pequenas empresas do município. A Prefeitura de Adamantina apoia a realização do curso “Seja uma Liderança em Vendas e transforme seu negócio”, uma iniciativa promovida pelo Sebrae, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), com o objetivo de fortalecer a gestão empresarial e impulsionar os resultados das micro e pequenas empresas do município.



A capacitação foi desenvolvida para empresários, gestores e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de liderança e vendas, por meio de uma abordagem prática e estratégica voltada ao desenvolvimento de equipes e ao crescimento sustentável dos negócios.





Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos relacionados ao desenvolvimento de mindset voltado à excelência em vendas, formação e gestão de equipes com base em perfis comportamentais (DISC), jornada do cliente, estratégias comerciais, liderança estratégica e técnicas de negociação.



A programação será realizada entre os dias 10 e 20 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), localizada na Alameda Fernão Dias, nº 396, Centro.





A participação é gratuita para as empresas selecionadas, com investimento integralmente subsidiado pela Prefeitura de Adamantina, reforçando o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do empreendedorismo, da qualificação profissional e da competitividade das empresas locais.



A iniciativa é destinada exclusivamente a Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de julho, por meio do formulário eletrônico disponível no link: