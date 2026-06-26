ASPUMA anuncia 2º Torneio Regional de Futebol Médio em Adamantina

A diretoria do ASPUMA (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina) presidida por Valmir Jacomeli, anuncia o seu o evento esportivo em julho, a 2ª edição do Torneio Regional Aspuma Aberto de Futebol Médio de Adamantina, que acontecerá nos dias 8, 9 e 12, na sua praça de esportes.

16 EQUIPES

A competição contará com 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

PREMIAÇÃO

Segundo Jacomeli, a premiação será de troféus e prêmio extra para as equipes classificadas de 1º ao 4º lugar, além de goleiro e artilheiro.

BAR E SOM

Além de vários jogos no local terá completo serviço de bar e som ambiente sob o comando de Favaretto Som e a locução de Clóvis “Terrinha”

Maiores informações e inscrições (18) 99793 -9454 com Valmir Jacomeli

Por: Jair Kbça – Foto: Cedida Rita Nery