Adamantina é campeã em categoria na Liga de Voleibol Paulista

Adamantina teve uma participação de destaque na etapa da LAVOP (Liga de Voleibol Paulista) realizada em Lucélia, levando duas equipes para a competição: Masculino C e Feminino C.

O evento reuniu representantes de 14 cidades, destacando o espírito esportivo e a integração entre os participantes.

A equipe masculina de Adamantina demonstrou bom desempenho em quadra, conquistando duas importantes vitórias: Adamantina 25 x 21 Martinópolis e Adamantina 25 x 21 Tupã.

Já no Feminino C, Adamantina brilhou e encerrou sua participação de forma impecável, garantindo o título da categoria. A equipe venceu todos os seus confrontos com ampla vantagem: Adamantina 25 x 7 Tupã, Adamantina 25 x 7 Santópolis e Adamantina 25 x 11 Martinópolis. O desempenho dominante consolidou a equipe como campeã.

Por Diário do Oeste