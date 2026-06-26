Close Menu
Esporte

Adamantina é campeã em categoria na Liga de Voleibol Paulista

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Adamantina teve uma participação de destaque na etapa da LAVOP (Liga de Voleibol Paulista) realizada em Lucélia, levando duas equipes para a competição: Masculino C e Feminino C.

O evento reuniu representantes de 14 cidades, destacando o espírito esportivo e a integração entre os participantes.

A equipe masculina de Adamantina demonstrou bom desempenho em quadra, conquistando duas importantes vitórias: Adamantina 25 x 21 Martinópolis e Adamantina 25 x 21 Tupã.

Já no Feminino C, Adamantina brilhou e encerrou sua participação de forma impecável, garantindo o título da categoria. A equipe venceu todos os seus confrontos com ampla vantagem: Adamantina 25 x 7 Tupã, Adamantina 25 x 7 Santópolis e Adamantina 25 x 11 Martinópolis. O desempenho dominante consolidou a equipe como campeã.

 

Por Diário do Oeste

 

 

Share.