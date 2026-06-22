Pedestre é atropelado na a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Adamantina

Um homem foi atropelado neste domingo (21) no km 592 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao trevo de Adamantina (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por razões ainda desconhecidas, o acidente ocorreu por volta das 18h30, quando o carro veio a atropelar o pedestre, que teve fraturas nos braços e nas pernas.

O motorista prestou apoio à vítima, que foi socorrida em estado grave e foi encaminhada ao Pronto Socorro de Adamantina.