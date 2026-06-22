Novos bolsões para motos passam a funcionar na Avenida Rio Branco

Com o objetivo de melhorar a organização do trânsito na região central, a Prefeitura de Adamantina implantou novas áreas destinadas ao estacionamento de motocicletas na Avenida Rio Branco, no trecho localizado entre as ruas General Isidoro e Arno Kieffer, que já estão liberados para uso e passaram a integrar a estrutura de estacionamento da área central.

A intervenção foi realizada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demtran), que providenciou toda a sinalização necessária para orientar os condutores e identificar corretamente as vagas exclusivas para motos.

A expectativa é que a medida facilite o acesso de quem utiliza motocicletas para trabalho, compras e demais atividades cotidianas.

Mesmo com a implantação das novas vagas, os motociclistas ainda podem estacionar em outros pontos permitidos pela legislação de trânsito, uma vez que não houve alterações nas regras vigentes ao longo das calçadas da avenida.

A criação dos espaços busca otimizar a utilização das vagas disponíveis, oferecendo mais alternativas para os motociclistas e contribuindo para a organização do fluxo de veículos em uma das principais avenidas do município.

Por Folha Regional Adamantina

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