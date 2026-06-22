FAI Adamantina Futsal encerra campanha entre os quatro melhores da Copa da LPF Sub-20

A equipe do FAI Adamantina Futsal se despediu da Copa da LPF Sub-20 após um confronto equilibrado e decidido nos detalhes. Em partida válida pela semifinal, o time empatou em 1 a 1 com o Reio Futsal durante a prorrogação. Com o placar igualado, a vaga na grande final ficou com o adversário, que havia realizado melhor campanha na fase de grupos.

Apesar da eliminação, o desempenho do FAI Adamantina foi motivo de orgulho para atletas, comissão técnica e diretoria. A equipe encerrou sua participação entre as quatro melhores da competição, consolidando uma trajetória marcada por dedicação, superação e evolução ao longo do campeonato.

“Em nota, a diretoria destacou o empenho dos jogadores e profissionais envolvidos no projeto. “Somente eles sabem o quanto se dedicaram e foram gigantes para colocar nossa equipe entre as quatro melhores. Temos muito orgulho de cada um”, ressaltou o técnico Kuka Oliveira”.

O clube também fez questão de agradecer o apoio fundamental dos patrocinadores, parceiros, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esportes e da Instituição Capaz, que contribuem diretamente para o desenvolvimento do futsal na cidade.

Mesmo com o fim da participação na Copa da LPF, o calendário segue movimentado para o FAI Adamantina Futsal. Nas próximas semanas, a equipe representará o município nos Jogos Regionais. Já no segundo semestre, estão previstas as disputas da Copa do Estado de São Paulo Sub-16 e mais uma edição da Liga Paulista.

Com cerca de 75 jovens envolvidos no projeto, o FAI Adamantina reforça seu compromisso com o esporte como ferramenta de transformação social, dentro e fora das quadras. O trabalho continua, com foco no desenvolvimento dos atletas e no fortalecimento do futsal local.

Por: Rita Nery, com informações de Daniel Marques