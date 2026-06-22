Doação feita pelo do Lions amplia estrutura da Hemodiálise e beneficia pacientes da Santa Casa

Pacientes em tratamento renal na Santa Casa de Adamantina passarão a contar com condições ainda melhores de atendimento após a ação solidária promovida pelo Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia: a doação de três cadeiras destinadas ao Setor de Hemodiálise, para fortalecer a estrutura existente hoje para as pessoas que dependem do procedimento contínuo.

A cerimônia de entrega ocorreu na última sexta-feira (19) e reuniu membros do próprio clube de serviço presidido pelo CL Elcio Bueno, bem como representantes da Santa Casa, da ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina), profissionais da saúde e autoridades municipais. Entre os presentes estavam o prefeito José Tiveron, o presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete e a secretária municipal de saúde Cris Jacomasso Marquetti.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de recursos viabilizados pela LCIF (Fundação de Lions Clubs Internacional) e representam um importante reforço para o serviço, considerado referência regional no atendimento a pacientes com doença renal crônica.

A iniciativa, segundo o Lions, demonstra o papel social desempenhado pela entidade em ações voltadas ao bem-estar coletivo. Mais do que a aquisição de equipamentos, a doação busca proporcionar mais conforto aos pacientes durante as sessões de tratamento, que podem durar várias horas.

A ação também evidencia a importância da união entre organizações da sociedade civil e instituições de saúde para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. Com as novas cadeiras em funcionamento, a expectativa é tornar o ambiente ainda mais adequado e acolhedor para quem enfrenta a rotina do tratamento renal.

Por Redação

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