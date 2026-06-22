Campeonato Varzeano de Adamantina começa com muitos gols no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, deu início neste domingo ao Campeonato Varzeano de Futebol, competição que integra a programação comemorativa pelos 77 anos do município.
A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, do secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação e de Obras e Serviços, Luiz Alexandre dos Santos Hagui, além de convidados e servidores municipais.
O campeonato reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao esporte, à integração entre as equipes participantes e à promoção de opções de lazer para a população.
Dentro de campo, a rodada de abertura foi marcada por muitos gols. Nos dois confrontos realizados, as redes balançaram 18 vezes, proporcionando um grande espetáculo para os torcedores presentes.
Resultados da rodada de abertura
Hookah Valen 5 x 0 Portuguesa
Lagoa Seca 13 x 0 Olimpiacos
A competição terá sequência nesta semana com jogos válidos pela 4ª rodada.
Próximos jogos
23 de junho de 2026 (terça-feira)
Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo
19h15
Borussia x Fratellos Sports
21h
Real Unidos x Hookah Valen
A Prefeitura de Adamantina convida a população para prestigiar as partidas e apoiar as equipes participantes, fortalecendo o esporte amador e a convivência comunitária no município.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA