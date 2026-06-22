Campeonato Varzeano de Adamantina começa com muitos gols no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, deu início neste domingo ao Campeonato Varzeano de Futebol, competição que integra a programação comemorativa pelos 77 anos do município. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, deu início neste domingo ao Campeonato Varzeano de Futebol, competição que integra a programação comemorativa pelos 77 anos do município.

A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, do secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação e de Obras e Serviços, Luiz Alexandre dos Santos Hagui, além de convidados e servidores municipais.

O campeonato reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao esporte, à integração entre as equipes participantes e à promoção de opções de lazer para a população.

Dentro de campo, a rodada de abertura foi marcada por muitos gols. Nos dois confrontos realizados, as redes balançaram 18 vezes, proporcionando um grande espetáculo para os torcedores presentes.

Resultados da rodada de abertura

Hookah Valen 5 x 0 Portuguesa

Lagoa Seca 13 x 0 Olimpiacos

A competição terá sequência nesta semana com jogos válidos pela 4ª rodada.

Próximos jogos

23 de junho de 2026 (terça-feira)

Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo

19h15

Borussia x Fratellos Sports

21h

Real Unidos x Hookah Valen