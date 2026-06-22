Com data e comissão definidas, Prefeitura prepara licitação para estrutura, rodeio e shows da ExpoVerde 2026

De 4 a 7 de setembro! Essa foi a data definida pela Prefeitura do Município para a realização da ExpoVerde 2026 – 34ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina. O anúncio foi feito em um vídeo postado nas redes sociais no sábado (13).

De acordo com as projeções, mais uma vez o maior evento gratuito do Oeste Paulista, neste ano, terá cinco dias de duração e uma megaestrutura em exposição, negócios e entretenimento.

Para a realização da Expo, na última quarta-feira (17) foi publicado no Portal Oficial da Prefeitura o Decreto nº 7.315 que constitui a Comissão Organizadora, novamente sob a presidência de Reinaldo Tiveron – como no ano passado (2025) –, vice-presidente Eder Carlos Bonfain – secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente – e diretor geral Thiago Ribeiro Benetão – que já coordenou o evento.

Além dos demais coordenadores de setores/subcomissões: Vilma Guelsi de Alcântara (Relações Institucionais); Alexandre Caldeira Michelutti e Gabriela Dutra Tiburcio (Infraestrutura); Luiz Alexandre dos Santos Hagui (Rodeio); Denis Cardoso dos Santo e Fernando Alcantara (Limpeza e Manutenção); Ana Flavia Duarte e Rodrigo Toshiaki Shioda (Exposição); Fabio Carlos Pereira Faria (Estrutura); Lucia Haga (Provas); Débora Simone Queiroz e Cecílio Manicardi (Agropecuários); Caio Vasques e Jesana Lima (Publicidade); Camila Moralles Cornacini Cláudia Puerta e Rodrigo Melim (Administrativo); Gilmar Bosso (Receitas); Juliana Kenei Bressan e Melissa Tiveron (Jurídico).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal Folha Regional, o próximo passo para a ExpoVerde 2026 deve ser a abertura do processo licitatório para definição da empresa que assumirá a estrutura do evento, a realização do rodeio, bem como a contratação de shows musicais.

O lançamento oficial da festa será definido somente após a concretização da promotora. Oportunidade na qual serão revelados todos os detalhes da ExpoVerde 2026 – 34ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

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