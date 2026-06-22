Homem é preso após agredir ex-companheira grávida e ameaçar a vítima e policiais militares

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (20), em Adamantina, acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, que está grávida. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi agredida durante uma discussão e que a ação só foi interrompida pela intervenção da mãe dela.

Após deixar o local, o suspeito foi localizado na Vila Jardim. Durante a abordagem, os policiais encontraram 19 gramas de maconha. Conforme a PM, o homem apresentou comportamento agressivo e, durante o deslocamento para a delegacia, fez ameaças de morte contra a ex-companheira.