Adamantina realiza cerimônia em homenagem aos imigrantes no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou neste sábado (20), no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”, a cerimônia Ireisai No Kansha – Gratidão aos Imigrantes, em um momento de reconhecimento, memória e valorização da história do município.

O evento, aberto à população e realizado em parceria com a Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA), reuniu autoridades, representantes de entidades e a comunidade em geral para prestar homenagem aos imigrantes que contribuíram para a formação, o desenvolvimento e a construção da identidade cultural de Adamantina.

Participaram da solenidade de abertura a vice-prefeita Lúcia Haga, as secretárias municipais de Cultura e Turismo Ana Queila Macedo da Silva Zanardo, de Educação Elisabeth Gomes Meirelles, a presidente do fundo social de solidariedade Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, a chefe do Museu e Projetos Culturais Gislaine Targa Simoncelli, a presidente da ACREA professora Noriko Onishi Saito, a representante da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social Teruko Kamitsuji, entidade que é o principal pilar institucional da cultura e da imigração japonesa no Brasil, promovendo eventos como exposições de arte koguei, festivais e a preservação do Museu Histórico da Imigração em SP além do celebrante da cerimônia o Bonsã Marcio Kuwada, de Dracena.

A cerimônia ocorreu no interior do museu, espaço de grande relevância histórica para o município por ter abrigado a antiga Igreja Budista de Adamantina, reforçando ainda mais o simbolismo do encontro.

Durante o evento, foi destacada a importância do legado deixado pelas diferentes comunidades de imigrantes, que, com trabalho, dedicação e perseverança, ajudaram a construir a história da cidade. A iniciativa também reforçou a valorização da memória coletiva, o respeito à diversidade cultural e a preservação do patrimônio material e imaterial.

A chefe do Museu e Projetos Culturais, Gislaine Targa Simoncelli, destacou que a cerimônia reforça o compromisso do município com a preservação da memória e o reconhecimento da contribuição dos imigrantes na formação de Adamantina.

“O Ireisai No Kansha é um momento de profunda gratidão às famílias imigrantes e seus descendentes, que tiveram papel essencial na construção da nossa cidade. Mais do que uma homenagem, esta cerimônia representa a preservação da história, o fortalecimento da identidade cultural e a oportunidade de manter vivo esse legado para as futuras gerações”, afirmou.

A Prefeitura de Adamantina reafirmou, durante a realização do evento, seu compromisso com a valorização da história local e da diversidade cultural, promovendo ações que fortalecem a identidade do município e mantêm vivas as raízes de sua trajetória.

A Administração Municipal também reforçou a importância de reconhecer e preservar a contribuição dos povos imigrantes para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Adamantina, incentivando a continuidade desse legado para as futuras gerações.