Festa junina do Padroeiro é neste sábado com sorteio de carro 0km e outros 33 prêmios

A 34ª edição da maior e mais tradicional Festa Junina de Adamantina, do Padroeiro Santo Antônio, será realizada neste sábado (20), a partir das 18h, no Recinto Poliesportivo, com o sorteio de dezenas de prémios, além de um carro 0km e duas bicicletas elétricas.

Promovido pela Paróquia Santo Antônio, o evento faz parte da programação em comemoração aos 77 anos da Cidade Joia.

Ao participarem do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional nesta semana, os representantes da Comissão Organizadora, Gabriel Cruz e Ivone Oliveira, destacaram que já está tudo encaminhado e mais de 400 voluntários estão envolvidos na festa.

“Para esta edição teremos mais uma vez uma grande estrutura montada, com mais de 20 barracas de comidas – espetinho, pastel, breguedé, lanche de frango, cachorro quente, até costelão, entre outras coisas – e as bebidas típicas, também shows musicais e brinquedos infláveis. Tudo preparado com muito carinho para o público aproveitar”, destacaram.

Durante a festa serão sorteados um total de 34 prêmios, como fogão, tanquinho, bicicleta, Airfryer, motor de portão, entre vários outros, além do Chevrolet Onix 2026 e das bikes elétricas. E para concorrer a tudo isso, basta adquirir o cupom que custa somente R$ 10,00.

Existem pontos de vendas espalhados pelo centro da cidade e, também, na Secretaria da Paróquia e em frente à própria Igreja Matriz, bem como os membros das pastorais e demais movimentos.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3521 1014, até às 12h deste sábado.

“Queremos já agradecer todos os voluntários e patrocinadores que tornam possível a realização da nossa festa. Sem a bençãos de Deus por intercessão de Santo Antônio e a dedicação dessas pessoas nada seria possível. E, claro, aproveitamos para convidar Adamantina e cidades vizinhas para estar lá neste sábado, já que novamente queremos fazer a festa popular, com preços bastante acessíveis, de maneira que rodas as pessoas tenham condições de participar e consumir. Será uma alegria ter vocês com a gente”, ressaltaram Gabriel e Ivone.

Por Folha Regional Adamantina

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